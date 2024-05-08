Си Цзиньпин прибыл в Белград

Президент Сербии Александар Вучич в торжественной обстановке встретил председателя КНР Си Цзиньпина в аэропорту Белграда. Об этом сообщает агентство Tanjug.

Торжественный прием делегации из Китая во главе Си Цзиньпином запланирован на 8 мая в Белграде.

Председатель КНР будет находиться в стране с госвизитом 7-8 мая. МИД КНР заявил, что этот визит в Сербию будет первым за восемь лет, он станет важной вехой в улучшении и обновлении китайско-сербских отношений.

До этого сообщалось, что Си Цзиньпин отправился в турне по Европе впервые за пять лет. Отмечалось, что китайский лидер планирует посетить Францию, Сербию и Венгрию по приглашению глав этих государств.

Во время встречи в Париже с Эммануэлем Макроном, Си Цзиньпин вместе с французским коллегой высказались за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства. Они согласны в том, что государство должно существовать в границах 1967 года.

Ранее во Франции заявили, что Си Цзиньпин публично унизил Макрона.