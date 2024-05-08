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Состояние раненных при обстреле нефтебазы в Луганске врачи оценили как средней тяжести

Минздрав: состояние раненных при обстреле нефтебазы в Луганске средней тяжести

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Shutterstock

Состояние пострадавших при ударе Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Луганске оценивается как средней степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Луганской Народной Республики Наталии Пащенко.

Всем пострадавшим была предоставлена необходимая медицинская помощь.

По словам Пащенко, все пострадавшие были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

До этого сообщалось, что в результате удара ВСУ по Луганску, предварительно, пострадали пять сотрудников нефтебазы.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ночной удар по нефтебазе в Луганске, вероятно, был проведен с использованием ракет западного образца ATACMS.

В результате удара были повреждены линии электропередачи, что привело к частичному отключению домов в районе нефтебазы. Высоконапорный газопровод воспламенился. В тушении пожара задействованы все подразделения МЧС Луганска, чьей главной задачей является предотвращение распространения огня.

До этого СМИ сообщали, что под обстрел со стороны ВСУ попала съемочная группа ВГТРК. По информации источника, инцидент произошел в районе города Кременной в Луганской народной республике. Оператор и корреспондент луганского филиала ВГТРК попали под огонь ствольной артиллерии ВСУ, по ним выпустили три снаряда.

Ранее ВСУ обстреляли медицинское учреждение в Донецке.

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