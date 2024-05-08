Более 35 тысяч жителей Воронежской области остаются без света

Около 35,5 тыс человек остаются без света в Воронежской области из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале Минэнерго России.

Сильный дождь и ветер скоростью до 23 метров в секунду пришли в Воронежскую область во вторник, 7 мая. Уточняется, что сильный ветер валил столбы линии электропередачи и деревья.

«По оперативным данным без электроснабжения остаются 35,5 тысячи человек», — говорится в сообщении.

До этого в Свердловской области из-за непогоды без электричества остались порядка 41 тысячи человек.

На регион обрушился неожиданный снегопад — города замело, люди были вынуждены обходиться без электричества и связи. По словам жителей, провода начали просто взрываться из-за мокрого снега, обрывы на ЛЭП чинили почти 120 бригад. Сугробы мешали проехать автомобилям, на трассе из Перми образовалась огромная пробка.

Ранее атака ВСУ по Запорожской области оставила без света 700 абонентов.