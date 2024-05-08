В ЛНР сообщили о пострадавших при обстреле Луганска

В результате удара Вооруженных сил Украины по Луганску, предварительно, есть раненые. Об этом сообщили в Минздраве ЛНР, пишет ТАСС.

«В результате удара Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Луганске, по предварительным данным, есть раненые», — сказала она.

До этого глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что ночной удар по нефтебазе в Луганске, вероятно, был проведен с использованием ракет западного образца ATACMS.

В результате удара были повреждены линии электропередачи, что привело к частичному отключению домов в районе нефтебазы. Высоконапорный газопровод воспламенился. В тушении пожара задействованы все подразделения МЧС Луганска, чьей главной задачей является предотвращение распространения огня.

До этого Пасечник сообщил, что Вооруженные силы Украины несколькими ракетами нанесли удар по машиностроительному заводу в Луганске.

Ранее сообщалось, что в Луганске начался крупный пожар после того, как прогремело несколько взрывов.