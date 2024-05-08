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Сокращение выбросов в Китае усилило жару в Тихом океане, выяснили ученые

PNAS: очищение воздуха в КНР привело к увеличению нагрева Тихого океана

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Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.' class="item-image" >
Public domain/Astronaut photograph ISS042-E-178671 by unspecified member of the Expedition 42 crew. Caption by M. Justin Wilkinson, Texas State University, Jacobs Contract, at NASA-JSC.

Группа ученых из Океанского университета Китая совместно с коллегами из США и Германии установили, что сокращение промышленных выбросов в КНР усилило волны жары в северной части Тихого океана. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

За последнее десятилетие северная часть Тихого океана пережила несколько волн жары, которые привели к заморам рыбы, цветению токсичных водорослей и исчезновению китов.
Такие волны тепла обычно связывают с глобальным потеплением, но на сегодня ни одно исследование не смогло точно определить, как именно глобальное потепление может вызвать такое внезапное и переменное увеличение температуры в конкретной части планеты.

Исследовательская группа отметила, что начало аномальной жары, судя по всему, последовало за успешными усилиями китайского правительства по сокращению аэрозольных выбросов заводами страны.

С 2010 года фабрики и электростанции в Китае начали резко снижать эмиссию аэрозолей, таких как сульфаты, в результате чего воздух стал намного чище.

Аэрозольные частицы могут действовать как плавающие в воздухе зеркала, которые отражают солнечное тепло обратно в космос.

Как показало моделирование, отсутствие аэрозолей действительно усилило нагрев прибрежных регионов Азии, что привело к развитию систем высокого давления. Это, в свою очередь, сделало системы низкого давления в центре Тихого океана более интенсивными.

В результате смещения атмосферных масс охлаждение поверхности моря снизилось из-за ослабления западных ветров.

Ранее ученые выяснили, что за последние 45 лет тепловые волны стали мощнее, длительнее и опаснее.

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