В Госдуме высказались о возможности массового отъезда киберспортсменов из России

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова в интервью Legalbet.gg заявила, что несмотря на успешное проведение «Игр будущего» в Казани, отечественные киберспортсмены могут массово начать смену спортивного гражданства.

По ее словам, государство повлиять на это не сможет.

«Очевидно, что наших айтишников и киберспортсменов чем-то надо привлекать. Мне кажется, что на Западе есть стратегический план, чтобы не давать им визы, чтобы они туда побежали сами. Но, может быть, наши ребята окажутся стойкими и не станут на это обращать внимания», — заявила Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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