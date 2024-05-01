В минобороны Белоруссии объяснили, для каких целей Польша закупает оружие

Приобретаемое Польшей наступательное вооружение предназначено для уничтожения объектов на территории других стран. Об этом заявил начальник главного управления идеологической работы минобороны Белоруссии Леонид Касинский, чьи слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Так, кроме контрактов о закупке корейских танков, массовой закупке HIMARS, Польша закупает более 300 противорадиолокационных ракет», – отметил Касинский, добавив, что заключенные Польшей контракты на покупку техники и оружия говорят о наращивании вооружений, предназначенных исключительно для уничтожения объектов в других странах.

Касинский также подчеркнул, что Польша закупила технику для возведения переправ через препятствия, водные преграды и прочие заграждения.

«Кто еще сомневается в намерениях Польши?» – задался вопросом помощник министра обороны Белоруссии.

До этого бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать минные поля на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее в минобороны Польши высказались о размещении ядерного оружия в стране.