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В минобороны Белоруссии объяснили, для каких целей Польша закупает оружие

МО Белоруссии: Польша закупает оружие для поражения объектов в других странах

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Global Look Press

Приобретаемое Польшей наступательное вооружение предназначено для уничтожения объектов на территории других стран. Об этом заявил начальник главного управления идеологической работы минобороны Белоруссии Леонид Касинский, чьи слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Так, кроме контрактов о закупке корейских танков, массовой закупке HIMARS, Польша закупает более 300 противорадиолокационных ракет», – отметил Касинский, добавив, что заключенные Польшей контракты на покупку техники и оружия говорят о наращивании вооружений, предназначенных исключительно для уничтожения объектов в других странах.

Касинский также подчеркнул, что Польша закупила технику для возведения переправ через препятствия, водные преграды и прочие заграждения.

«Кто еще сомневается в намерениях Польши?» – задался вопросом помощник министра обороны Белоруссии.

До этого бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак предложил создать минные поля на границе с Россией и Белоруссией.

Ранее в минобороны Польши высказались о размещении ядерного оружия в стране.

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