В районе Белогоровки Северского направления с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) был уничтожен целый взвод украинских солдат. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на военкора Руслана Татаринова.

«Солдаты [ВСУ] базировались под Белогоровкой в Житомирской области. Работа была проведена с помощью умных авиационных бомб. Всего военнослужащие уничтожили 42 солдата», — поделился военкор.

Он отметил, что большая часть солдат была старше 55 лет.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по штабу Вооруженных Сил Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

Ночью в центр города прилетело несколько взрывов, один из которых был особенно мощным и направлен в сторону площади Куликово Поле, где располагается штаб «Пивдень» («Юг»).

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.