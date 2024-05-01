Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об уничтожении взвода ВСУ на Северском направлении

Военкор Татаринов: под Белогоровкой уничтожен целый взвод ВСУ

close
100%
Serhii Nuzhnenko via Reuters

В районе Белогоровки Северского направления с помощью корректируемых авиабомб (КАБ) был уничтожен целый взвод украинских солдат. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на военкора Руслана Татаринова.

«Солдаты [ВСУ] базировались под Белогоровкой в Житомирской области. Работа была проведена с помощью умных авиационных бомб. Всего военнослужащие уничтожили 42 солдата», — поделился военкор.

Он отметил, что большая часть солдат была старше 55 лет.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что Вооруженные силы России нанесли удар по штабу Вооруженных Сил Украины в районе площади Куликово Поле в центре Одессы.

Ночью в центр города прилетело несколько взрывов, один из которых был особенно мощным и направлен в сторону площади Куликово Поле, где располагается штаб «Пивдень» («Юг»).

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами