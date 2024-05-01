Боррель осудил действия властей против протестующих в Грузии

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал недопустимым применение силы против участников акций протеста по поводу закона об иностранных агентах в Грузии. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые проводили мирную демонстрацию против закона об иностранном влиянии», — написал глава евродипломатии.

Он напомнил, что Грузия является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз и призвал власти страны обеспечить право на мирные собрания.

«Применение силы для их подавления неприемлемо», — указал Боррель.

До этого стало известно, что специальная следственная служба Грузии проверит факты превышения силы полицией против протестующих.

«В Специальной следственной службе ведется расследование возможного превышения служебных полномочий с применением насилия по 333-й статье Уголовного кодекса Грузии», — говорится в заявлении ведомства. В службе добавили, что получают информацию о фактах превышения полномочий полицейскими по горячей линии, из изоляторов временного содержания и аппарата народного защитника.

Ранее в парламенте Грузии закон об иноагентах спровоцировал массовую потасовку.