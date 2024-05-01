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Биткоин подешевел до минимума с конца февраля

Курс биткоина опустился ниже $57 тысяч впервые с 28 февраля

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Dado Ruvic/Reuters

Курс биткоина в ходе торговой сессии в среду опустился ниже отметки в $57 тысяч. Криптовалюта торгуется на этих уровнях впервые с 28 февраля. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 11:55 по московскому времени курс биткоина упал на 8,59%, до $56 931. Ether, вторая по капитализации криптовалюта, также демонстрирует снижение. Монета просела на 8,52% до $2847.

Инвесторы выводят деньги из криптовалют в преддверии решения Федеральной резервной системы по процентной ставке, отмечают аналитики Reuters. Заседание ФРС пройдет 1 мая. Большинство экспертов рынка полагают, что регулятор оставит ставку неизменной на уровне 5,25-5,5% годовых.

До этого основатель TerraCrypto Никита Вассев в беседе с «Газетой.Ru» назвал «дно» биткоина в 2024 году. По его словам, курс первой криптовалюты вряд ли упадет ниже $50 тыс.

Ранее россиянам дали совет насчет хранения сбережений на криптобиржах.

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