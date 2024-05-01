В тюменском селе вода прорвалась через временную насыпь

В селе Заборка Тюменской области прорвало временную насыпь. Об этом сообщил Telegram-канал «Тюменское время».

По данным канала, некоторые жители деревни до этого отказывались эвакуироваться.

До этого губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что уровень воды в реке Ишим в районе тюменского села Абатское достиг отметки в 1228 см, что стало очередным рекордом. Он рассказал, что 29 апреля власти региона совместно с сотрудниками ГИБДД и ФКУ «Уралуправтодор» ввели схему ритмичного реверсивного движения на федеральной трассе около села Абатское. По словам главы области, план уже доказал свою эффективность.

Более того, в самом городе Ишим продолжает расти уровень воды. В Казанском районе, в свою очередь, специалисты фиксируют «стабильный минус». Как отметил Моор, сейчас половодье сместилось к населенному пункту Викулово. Ожидается, что пик паводка здесь произойдет с 8 по 9 мая.

Ранее пять деревень в Тюменской области оказались затоплены из-за паводка.