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Звезда России и Голливуда: Светлане Ходченковой — 40

Российская актриса и телеведущая, заслуженная артистка России Светлана Ходченкова родилась 21 января 1983 года в городе Железнодорожном в Подмосковье. Ее мама работала маляром-штукатуром, из-за сложного финансового положения семьи девочка никогда не ладила с одноклассниками и учителями. Ходченкова однажды сказала, что в детстве была гадким утенком и не могла мечтать о театральной карьере. Будущая актриса хотела стать хирургом, но химия и биология давались ей тяжело.

В шестнадцать лет она попробовала себя в качестве модели и посвятила этому делу три года, участвуя в показах во Франции и Японии. Окончив школу, Светлана Ходченкова поступила в Институт мировой экономики, но еще до первой сессии перевелась в другой вуз, который тоже ее разочаровал. Тогда она решила подать документы в Щукинское училище и поступила туда с первого же раза.

Уже на первом курсе «Щуки» Ходченкову заметил режиссер Станислав Говорухин. Главная роль в его фильме «Благословите женщину» (2003) стала для молодой актрисы дебютом в кино и принесла номинацию на премию «Ника» за лучшую женскую роль.

На счету актрисы более 100 работ в различных фильмах и сериалах. Они играла в голливудских лентах «Шпион, выйди вон!» и «Росомаха: Бессмертный», в отечественных картинах «Василиса», «Чемпионы», «Кровавая леди Батори». В 2019 году получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана за роль в фильме «Довлатов». Ходченкова снялась в фильмах «Любовь в большом городе» и новой версии «Служебного романа», где играла в паре с нынешним президентом Украины – Владимиром Зеленским. Наиболее удачными в ее карьере считаются фильмы «На острие», «Скажи ей», «Метро» и «Не хлебом единым».

Главная российская актриса десятилетия — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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