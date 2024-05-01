Путин присвоил ряду граждан звания Героев Труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героев Труда ряду граждан и почетных знаков «За успехи в труде» пяти предприятиям. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ главы государства вышел 1 мая, когда в России отмечают День весны и труда. При этом звание Героев Труда получили генеральный директор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко и главный конструктор ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков. Также государственных наград были удостоены заведующая отделом Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко Людмила Беспалова, машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского горно-обогатительного комбината имени А. В. Варичева Владимир Щедов и водитель автомобиля АО «Разрез Тугнуйский» Алексей Халмакшинов.

В документе подчеркивается, что перечисленные граждане получили звание Героев Труда за выдающиеся заслуги в работе и высокий профессионализм. Кроме того, президент отметил их многолетнюю и добросовестную работу.

Почетных знаков «За успехи в труде», в свою очередь, были удостоены коллективы производственного объединения «Севмаш» и АО «Русполимет». Вместе с ними государственные награды присвоили сотрудникам Омского завода транспортного машиностроения, Института черной металлургии имени И. П. Бардина и производственного объединения «Старт» имени М. В. Проценко.

Коллективы этих предприятий внесли большой вклад в развитие промышленности страны и продемонстрировали высокие показатели в производственной деятельности, говорится в указе.

Ранее «Газета.Ru» выпустила статью об истории и традициях Дня весны и труда.