В Алма-Ате отказались от проведения памятного шествия на 9 мая

В Алма-Ате второй год подряд 9 мая не будет проводиться шествие, посвященное памяти казахстанских ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом РИА Новости рассказал один из организаторов памятной акции Мурат Абдушкуров.

По его словам, местный акимат (мэрия) не дает разрешения на проведение шествия, аргументируя это неспокойной обстановкой в мире, внутри страны и опасаясь провокаций.

«Акимат хочет перестраховаться», - отметил Абдушкуров.

В связи с этим шествие «Батырларга тагзым» («Поклонимся героям») в этом году пройдет в онлайн-режиме. Фото и биографии участников Великой Отечественной войны разместят на интернет-площадках и соцсетях общественных объединений ветеранов Казахстана. Акция продлится до 22 июня.

23 апреля стало известно, что организаторы отменили очное проведение «Бессмертного полка» в России. Решение принято из соображений безопасности.

Акция «Бессмертный полк» продлится в России с 1 по 12 мая. Организаторы предлагают размещать портреты героев Великой Отечественной войны на транспорте, в общественных местах, парках и скверах вместе с информацией о них.

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