Главную площадь Стамбула закрыли из-за митинга

Сотрудники полиции Стамбула перекрыли турецким протестующим путь к площади Таксим, считающейся главной площадью города. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

По его словам, тысячи демонстрантов пришли на территорию парка Сарачхане и намеревались пройти оттуда до площади Таксим. Расстояние до площади составляет около пяти километров.

Однако кордон из полицейских полностью перекрыл движение через исторический акведук Валента, который был единственным путем к Таксиму. В результате площадь закрыли для всех граждан страны на время первомайских демонстраций.

Глава МИД Турции Али Ерликая ранее заявлял, что любые акции на площади Таксим в центре запрещены. Однако оппозиционная Народно-республиканская партия страны призвала сторонников пройтись до Таксима маршем.

По данным корреспондента агентства, в этот раз протестуют как члены партий, так и члены профсоюзов, в том числе и коммунистические активисты. При этом пока стычек между протестующими и полицейскими не зафиксировано, уточнил он.

Первого мая в Турции является выходным днем в связи с празднованием Дня труда и солидарности.

В Стамбуле из-за митингов усилены меры безопасности: выставлены ограждения на улицах и у основных достопримечательностей, закрыты ключевые дороги и станции метро в центре города на европейской стороне.

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