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В Германии рассказали о том, как ВС РФ прорвали обороны Украины

SZ: Россия смогла прорвать оборону ВСУ на Донбассе

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России смогли прорвать оборону украинской армии на Донбассе. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

«Изначально ситуация не была ясна, однако теперь даже на карте это выглядит как российский прорыв на фронте на Донбассе», - говорится в сообщении издания.

По оценке газеты, в конце апреля британское оборонное ведомство справедливо предупреждало о «более быстром» наступлении России. На фоне это аналитики издания не исключили дальнейшего освобождения украинских территорией вооруженными силами РФ.

Украинские войска, подчеркивает Süddeutsche Zeitung, «истощены в людском и материальном отношении».

До этого бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что правительство Соединенных Штатах пытается скрыть провал своей политики в отношении ситуации на Украине и прокси-войны против России.

Ранее британский эксперт допустил создание украинского правительства в изгнании.

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