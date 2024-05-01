Эксперты ждут долгосрочного сохранения жесткой ДКП в России

Банк России будет вынужден сохранять жесткую денежно-кредитную политику вплоть до 2026 года из-за ситуации на глобальных рынках и проблем с таргетированием инфляции внутри страны. Об этом пишет Profinace со ссылкой на данные Bloomberg.

По мнению Александра Исакова, экономиста Bloomberg Economics по России и Центральной/Восточной Европе, высокие процентные ставки в долларах США негативно влияют на курс рубля. Это подстегивает рост потребительских цен, снижает доходы от экспорта углеводородов и способствует оттоку капитала из РФ.

«Отсрочка смягчения политики Федрезерва — еще один повод для ЦБ РФ держать ключевую ставку на уровне 16% минимум до середины 2024 года», — указывает Исаков.

Эксперт считает, что в нынешнем году российский регулятор в пятый раз подряд не достигнет целевого показателя по инфляции в 4%. Это вынудит председателя Банка России Эльвиру Набиуллину занять жесткую позицию на июньском заседании.

Лишь замедление роста потребительских цен позволит ЦБ начать цикл снижения ставок в июле или сентябре 2024 года при условии разрядки ситуации на рынке труда. Исаков прогнозирует, что рост ВВП России в 2024 году составит 2,5-3% против 3,6% в 2023-м. Причины — высокие расходы на спецоперацию, оживление потребительского спроса и только постепенное ужесточение условий кредитования.

«Мы ожидаем два-три квартала стагнации в торговле и других циклических секторах после декабрьского повышения ставки до 16%. Эффект переноса значительно, на 1,3 п.п., поддержит рост ВВП в 2024 году», — резюмирует экономист.

До этого стало известно, что ставки по кредитам и вкладам могут упасть во второй половине года.

Ранее эксперт указал на структурные перекосы в экономике России.