ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Старый Хутор Валуйского городского округа.

По его словам, в результате инцидента никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены три частных дома — выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы, повреждения получили два легковых автомобиля. Село обесточено. На месте работают оперативные и аварийные службы.

До этого Гладков сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области подверглось атаке дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам губернатора, в результате удара одного из беспилотников была повреждена крыша хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Еще один беспилотник влетел в здание частной торговой точки.

Накануне ВСУ атаковали село Щетиновка в Белгородском районе.

Ранее сообщалось, что над четырьмя российскими регионами сбили украинские беспилотники.