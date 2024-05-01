Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале поставят спектакль по всем пьесам Шекспира

В Екатеринбурге покажут двухчасовой спектакль по всем пьесам Шекспира

close
100%
dailymail.co.uk

На книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге покажут двухчасовой спектакль по всем пьесам английского драматурга Уильяма Шекспира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Евгения Горенбурга.

«Мы заказали, чтобы для нас поставили уникальный спектакль — все пьесы Шекспира за два часа. Это огромная режиссерская работа, Ирина Павлова, очень серьезный режиссер, этим занимается», — сказал Горенбург, добавив, что сейчас идет кастинг актеров.

Всего на фестиваль в 2024 году подали заявки представители более чем 100 издательств.

В 2023 году 25 августа в разных локациях Екатеринбурга в рамках «Красной строки» работали более 30 площадок, в частности, в Историческом сквере в центре города.

Накануне Александр Збруев рассказал, как решился в 86 лет сыграть шекспировского Ромео.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал, как справляется со звездной болезнью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами