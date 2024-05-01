На Урале поставят спектакль по всем пьесам Шекспира

На книжном фестивале «Красная строка» в Екатеринбурге покажут двухчасовой спектакль по всем пьесам английского драматурга Уильяма Шекспира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора фестиваля Евгения Горенбурга.

«Мы заказали, чтобы для нас поставили уникальный спектакль — все пьесы Шекспира за два часа. Это огромная режиссерская работа, Ирина Павлова, очень серьезный режиссер, этим занимается», — сказал Горенбург, добавив, что сейчас идет кастинг актеров.

Всего на фестиваль в 2024 году подали заявки представители более чем 100 издательств.

В 2023 году 25 августа в разных локациях Екатеринбурга в рамках «Красной строки» работали более 30 площадок, в частности, в Историческом сквере в центре города.

Накануне Александр Збруев рассказал, как решился в 86 лет сыграть шекспировского Ромео.

Ранее звезда «Слова пацана» рассказал, как справляется со звездной болезнью.