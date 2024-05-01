Легенда сборной Германии вернулся в футбол с огромным животом

Бывший нападающий сборной Германии по футболу Макс Крузе возобновил карьеру игрока после объявления об уходе из профессионального спорта в ноябре 2023 года.

Немецкий футболист вышел на поле в матче пятой немецкой лиги за берлинский «Демсимспор». На кадрах, опубликованных болельщиками, посетившившими эту игру, видно, что 36-летний форвард появился на поле с большим количеством лишнего веса. Во время игровой карьеры масса Крузе варьировалась от 76 до 82 кг.

Свою профессиональную карьеру Крузе завершил в «Падерборне», который выступает в данный момент во Второй Бундеслиге. За эту команду в сезоне-2023/24 немец провел пять игр и записал на свой счет одну результативную передачу.

В сборной Германии Крузе провел 14 матчей и забил четыре мяча.

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