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Легенда сборной Германии вернулся в футбол с огромным животом

Экс-футболист сборной Германии Крузе шокировал болельщиков лишним весом

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Global Look Press

Бывший нападающий сборной Германии по футболу Макс Крузе возобновил карьеру игрока после объявления об уходе из профессионального спорта в ноябре 2023 года.

Немецкий футболист вышел на поле в матче пятой немецкой лиги за берлинский «Демсимспор». На кадрах, опубликованных болельщиками, посетившившими эту игру, видно, что 36-летний форвард появился на поле с большим количеством лишнего веса. Во время игровой карьеры масса Крузе варьировалась от 76 до 82 кг.

Свою профессиональную карьеру Крузе завершил в «Падерборне», который выступает в данный момент во Второй Бундеслиге. За эту команду в сезоне-2023/24 немец провел пять игр и записал на свой счет одну результативную передачу.

В сборной Германии Крузе провел 14 матчей и забил четыре мяча.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее сообщалось, что президент ЦСКА Евгений Гинер назвал дерби со «Спартаком» ужасающим.

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