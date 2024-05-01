В парламенте Грузии закон об иноагентах спровоцировал массовую потасовку

В парламенте Грузии перед началом пленарного заседания, где должен был обсуждаться законопроект об иностранных агентах произошла драка между представителями оппозиции и правящего большинства. Об этом сообщает Telegram-канал NEWSGEORIGA.

«В парламенте Грузии сорвано обсуждение законопроекта об иноагентах - по всему залу идут стычки между депутатами от правящей партии и оппозиции», — говорится в тексте.

Как пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Мтавари Архи», инцидент начался с обвинения со стороны оппозиции в адрес власти по поводу действий спецназа, из-за которых пострадал глава оппозиционного политического объединения «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.

Обвинения вызвали недовольство у представителей «Грузинской мечты», которые поддержали силовые ведомства. Словесная перепалка между парламентариями переросла в драку, отмечается в материале.

Днем 30 апреля грузинские депутаты приступили к рассмотрению закона об иностранных агентах во втором чтении. Законодатели намерены провести постатейное обсуждение документа, что занимает очень много времени. В связи с этим заседание может продолжиться и на следующий день.

Накануне юридический комитет парламента Грузии одобрил во втором чтении закон об иностранных агентах. Рассмотрение документа длилось около 10 часов и сопровождалось перепалками между представителями властей и оппозиции.

Ранее в МВД Грузии заявили, что избитый оппозиционер сам провоцировал полицейских.