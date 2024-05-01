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Стало известно, сколько Euroclear заработал на замороженных активах России с начала года

Доход Euroclear от замороженных активов России за квартал составил €1,6 млрд

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Depositphotos

Euroclear по итогам первого квартала заработал €1,566 млрд на российских активах, которые были заморожены в депозитарии из-за санкций Евросоюза. Об этом говорится в отчете компании.

Для сравнения: общий доход Euroclear от процентов за январь — март составил €1,949 млрд. Таким образом, большая часть доходов была получена благодаря заблокированным активам России.

Международный депозитарий хранит активы Центробанка РФ на сумму порядка €191 млрд. Всего на Западе заморожено российских активов на €260 млрд.

В начале прошлого месяца российская компания «Ростсельмаш» выиграла многомиллионный суд против Euroclear. С европейского депозитария взыскали $20,72 млн. Общая сумма исков в арбитражных судах РФ к Euroclear и Clearstream уже приблизилась к 700 млрд рублей.

Ранее Clearstream отказался участвовать в выкупе заблокированных бумаг у россиян.

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