Умер первый советский продюсер Андрей Тропилло

Скончался музыкальный продюсер Андрей Тропилло. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) художник Олег Бурьян.

«Покинул материальный мир мой друг Андрей Тропилло», — написал Бурьян.

Тропилло было 73 года. Его называли первым продюсером СССР — в 1980-х в своей неофициальной студии «АнТроп» он записывал альбомы рок-групп «Аквариум», «Зоопарк», «Кино», «Странные игры» «Алиса», «Телевизор», «Ноль», организовывал концерты, участвовал в записи альбомов как музыкант.

В конце 1980-х Тропилло был директором Ленинградского отделения фирмы «Мелодия», где неофициально способствовал записи дебютных альбомов известных рок-групп, из-за чего ему пришлось покинуть работу. С начала 1990-х его лейбл «АнТроп» начал официальное существование, на нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth и др.

В 2022 году Тропилло перенес коронавирусную инфекцию — его пришлось госпитализировать.

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