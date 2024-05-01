В четырех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали на территории четырех регионов Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения.

Особый режим был введен в Харьковской и Полтавской областях. Также в «красной» зоне оказалась Днепропетровская область. Во всех трех регионах воздушная тревога была объявлена в 11:57 (совпадает с мск).

Через минуту о возможной опасности предупредили жителей Запорожской области. Речь идет о той части региона, которая находится под контролем украинских властей.

Утром 1 мая украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Харькове. Другие подробности не уточнялись.

Незадолго до этого глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о повреждении линии электропередачи (ЛЭП) в городе Никополе. По его словам, инфраструктурный объект «зацепило» взрывом.

30 апреля в городе Харькове зафиксировали несколько взрывов. В тот момент на территории всего региона действовал режим воздушной тревоги.

Ранее в городе Харькове восстановили телевизионное вещание после разрушения телевышки.