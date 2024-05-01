Напавший на людей в Лондоне пытался отсечь мечом руку полицейской

Преступник, который напал с мечом на прохожих и полицейских в Лондоне, серьезно изрубил руку правоохранительнице, однако конечность удалось спасти. Об этом сообщил комиссар лондонской полиции Марк Роули, его цитирует телеканал Sky News.

По словам Роули, для того, чтобы восстановить руку, врачам пришлось провести многочасовую операцию, которая завершилась успехом. Он подтвердил, что женщина-офицер была очень близка к потере кончености.

Нападение в восточной части Лондона произошло 30 апреля. По данным силовиков, все случилось в районе Хейнот. Неадекват сначала был за рулем фургона и врезался в здание, после чего вышел и напал с мечом на прохожих и двух полицейских.

Служба скорой помощи Лондона сообщила, что в результате инцидента в больницу отвезли пять человек. Известно об одном летального случае: 14-летнего подростка медикам спасти не удалось.

Ранее стало известно о происшествии в Армавире, где пенсионерка избила соседа самурайским мечом.