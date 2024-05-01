В ВС Украины назвали срок поставки в страну первых истребителей F-16

Представитель Воздушных сил Украины Илья Евлаш в эфире «Ранок LIVE» допустил, что первые F-16 поступят на Украину после Пасхи.

«Конечно, мы не загадываем все эти сроки — уже несколько раз эта дата менялась. Поэтому мы ждем. Наша задача — работать с тем, что нам предоставят», — сказал Евлаш.

Он отметил, что Воздушные силы Украины не несут ответственности за поставки напрямую, поскольку это вопрос высшего военно-политического руководства.

«Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить», — сказал пресс-секретарь.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун заявил, что Запад намерен передать Киеву истребители F-16 со всем комплектом вооружений к ним.

До этого в Вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что готовится комплекс мер для защиты истребителей F-16, когда они будут находиться на аэродромах.

26 апреля шеф Пентагона Ллойд Остин заявлял, что поставки американских истребителей F-16 для Украины начнутся в 2024 году. Министр добавил, что самолеты для Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут поставляться вместе с летчиками и обслуживающим истребители персоналом.

Ранее в ВСУ назвали F-16 неподходящими для Украины.