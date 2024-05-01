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В МЧС назвали причину крупного пожара в Бурятии

МЧС РФ: причиной крупного пожара в Бурятии стал горючий фрагмент мусора

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МЧС РФ по Республике Бурятия

Крупный пожар в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в Бурятии начался из-за того, что горючий фрагмент мусора попал на линию электропередач (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

«Причиной возгорания могло стать воспламенение мусора, попавшего на линии электропередачи, а с них на сухую траву», — говорится в сообщении.

На месте работают дознаватели ведомства. Площадь пожара составила 16 800 квадратных метров, горели сухостой и 17 участков с постройками.

До этого в Забайкальском крае загорелось садовое некоммерческое товарищество (СНТ).

Пожар произошел в Читинском районе. Предварительно, огонь охватил 30 строений и перешел на лесной массив.

На месте происшествия работали 86 специалистов и 24 единицы спецтехники.

10 апреля сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело после февральского пожара в садовом товариществе Кировского района Ленинградской области.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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