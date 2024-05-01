В Берлине после беспорядков в ночь на 1 мая сгорели машины Amazon

Не менее 16 автомобилей Amazon сгорели после беспорядков в Берлине в ночь на 1 мая. Об этом пишет немецкая газета Bild.

По данным издания, машины загорелись на улице Тиссенштрассе рано утром 1 мая. 28 расчетов пожарных привлекли к тушению, но автомобили спасти не удалось. Свидетели происшествия утверждают, что видели несколько мужчин в масках. По предварительной версии, речь может идти о поджоге.

Во вторник в Берлине состоялась акция протеста представителей левых сил под лозунгом «Верните ночь». Полицейских забросали яйцами, камнями и пиротехникой. Информации о каких-либо задержаниях нет.

До этого в Стамбуле начались первомайские демонстрации при усиленных мерах безопасности и перекрытых трассах.

1 мая в Турции является выходным днем в связи с празднованием Дня труда и солидарности. Члены партий и профсоюзов, среди которых немало коммунистических активистов, выходят на протесты.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался выйти к бастующим фермерам в Котбусе.