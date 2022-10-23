23 октября 2022, 14:03
Фото
Лучшие фотографии недели
«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии середины октября. Военная операция на Украине, крушение Су-34 в Ейске, ХХ съезд Коммунистической партии Китая и другие кадры — в нашей фотогалерее.
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Игроки Александр Соболев и Бахтиер Зайнутдинов в матче 13-го тура чемпионата России по футболу между ПФК ЦСКА (Москва) и ФК «Спартак» (Москва), 16 октября 2022 года
Разбор обломков военного самолета Су-34 на месте авиакатастрофы у жилого многоэтажного дома в Ейске, 18 октября 2022 года
Девушки разливают чай перед церемонией открытия ХХ съезда Компартии Китая в Большом зале Дома народных собраний в Пекине, 16 октября 2022 года
Прощание с мобилизованными Ставропольского края перед отправкой в зону проведения СВО, 17 октября 2022 года
Восстановительные работы после подрыва на Крымском мосту, 20 октября 2022 года
Дети играют в футбол в убежище для семей, покинувших свои дома из-за вооруженных столкновений, Порт-о-Пренс, Гаити, 20 октября 2022 года
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин на выставке международного экспортного форума «Сделано в России - 2022», 20 октября 2022 года
Участник беспорядков разбивает витрину банка во время акции протестов в Париже, 18 октября 2022 года
Женщина заходит в подъезд жилого дома, поврежденного в результате обстрелов в Запорожье, 16 октября 2022 года
Обед в ресторане отеля в Пекине, 20 октября 2022 года
Свиристели в Ивановской области, 16 октября 2022 года