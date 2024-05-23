Тушение пожара в СНТ «Снегирь» в Истринском районе, 23 мая 2024 года

«Сгорели заживо»: восемь человек погибли при пожаре в хостеле в Подмосковье В нелегальном хостеле в Подмосковье потушен пожар, где погибли восемь человек

В СНТ «Снегирь» в подмосковной Истре произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек. Пожар вспыхнул в нелегальном хостеле для мигрантов, который организовал 23-летний гражданин Узбекистана. Погибшие работали на складе маркетплейса OZON. После их гибели возбудили уголовные дела — не только о причинении смерти по неосторожности, но и об организации незаконной миграции.

В садовом некоммерческом товариществе (СНТ) в Истринском районе Подмосковья 23 мая разгорелся крупный пожар.

«Двухэтажный дом площадью 80 квадратных метров сгорел в СНТ «Снегирь», дом 37, Истринского района Московской области», — сказал собеседник РИА Новости.

По информации МЧС, сообщение о пожаре в СНТ в деревне Падиково поступило в четыре утра. К пяти утра пожар удалось локализовать, а днем МЧС сообщило, что он полностью потушен. С огнем боролись несколько часов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Московской области, в сгоревшем под Истрой доме незаконно проживали мигранты. Дом загорелся, пока они спали.

Очевидцы рассказали каналу Shot, что их разбудил громкий лай собак. Затем они заметили крупный пожар. Пламя распространялось стремительно, а быстро приступить к тушению пожарным помешало руководство расположенного рядом конноспортивного клуба — они отказали в подключении к гидранту. За водой пришлось ехать 1 км от места происшествия.

Спасались, прыгая из окон

В результате происшествия погибли восемь человек. Источник ТАСС в правоохранительных органах говорил, что число погибших могло быть выше, поскольку 15 человек проживали в доме.

По данным Telegram-канала Shot, люди сгорели заживо. Два человека смогли спастись, их доставили в больницу. Спасаясь, одна женщина выпрыгнула из окна. У нее зафиксировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом плечевой кости и отравление продуктами горения.

Причиной пожара стал неисправный обогреватель, пишет ТАСС. РИА Новости пишет, что загореться мог камин, а жильцы задохнулись от угарного газа.

Как пишет Shot, спасатели сначала предположили, что горит частный дом, но позднее выяснилось, что здание сдавали в аренду под хостел.

Хостел отрыл 23-летний гражданин Узбекистана. Услугами аренды пользовались в основном компании для своих сотрудников-вахтовиков. Хостел не был официально зарегистрирован, а документов на гостиничную деятельность у владельцев не было, пишет ТАСС.

Как рассказал Shot один из жителей деревни Падиково, местные давно борются с этим хостелом: пишут в разные инстанции, но безрезультатно.

По данным канала, здание принадлежит некой Алене. Она сдала помещение в аренду мигранту из Узбекистана. Ее доставили на допрос в СК.

Погибшие вахтовики работали на складе OZON. В маркетплейсе подтвердили эту информацию и выразили соболезнования. Там уточнили, что мигранты были трудоустроены в компании «Прайм», которая как посредник поставляла им персонал.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Позже в городской прокуратуре сообщили о возбуждении еще одного уголовного дела — об организации незаконной миграции.

По данным следствия, 23-летний мужчина предоставлял арендованный дом для проживания иностранцам, не имеющим регистрации в России.