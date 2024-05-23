Найден способ прогнозирования опасного осложнения диабета

Ученые из научно-исследовательского института Бекмана (США) обнаружили, что метилирование ДНК (особый тип модификации молекулы ДНК) может сигнализировать о развитии почечной недостаточности при сахарном диабете задолго до клинической диагностики. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine (SТМ).

В рамках исследования ученые сосредоточились на изучении диабетической нефропатии — специфического патологического изменения почечных сосудов, возникающего при сахарном диабете. Это осложнение снижает фильтрационные функции почек и способствует развитию хронической почечной недостаточности (ХПН).

Ученые стремились понять, какие биомаркеры могут указывать на почечную недостаточность задолго до ее развития. Для этого они пригласили 277 человек к участию в эпигенетическом исследовании. Эпигенетика основана на изучении того, как образ жизни и окружающая среда могут влиять на экспрессию и активность генов без изменения последовательностей ДНК.

Анализ биоматериала участников позволил ученым выявить новые молекулярные признаки почечной недостаточности, связанные с метилированием ДНК. Метилирование — это биохимический процесс и механизм генетической регуляции, в ходе которого происходит модификация молекулы ДНК, но кодируемые белки и сама последовательность длинной цепочки ДНК не меняются. Ученые отметили, что обнаружить такие изменения можно с помощью лабораторного исследования крови.

Сейчас исследователи планируют провести дополнительные эксперименты для более детального изучения и верификации молекулярных механизмов, предшествующих развитию почечной недостаточности. Также ученые стремятся создать универсальный тест, упрощающий обнаружение таких изменений.

Ранее ученые открыли особенность почечных камней, которая мешает с ними бороться.