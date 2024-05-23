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Опубликованы первые результаты расследования смерти Раиси

Генштаб ВС Ирана: воздействия пуль на корпус вертолета Раиси не обнаружено

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West Asia News Agency

Следователи не обнаружили следов воздействия пуль на корпус вертолета погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генштаб ВС Ирана.

Сообщается, что вертолет Раиси загорелся, набирая высоту.

Перед этим Красный полумесяц сообщил, что все находившиеся на борту вертолета Раиси погибли сразу.

19 мая вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси потерпел крушение в горах недалеко от Азербайджана. Обязанности президента на 50 дней перешли к первому заместителю — Мухаммеду Мохберу. В стране пройдут внеочередные выборы главы государства.

На борту также находились глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан и ряд других иранских чиновников. Замминистра иностранных дел Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы ведомства исламской республики.

Ранее мэр Мешхеда заявил, что на похороны Раиси пришли 3 млн человек.

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Крушение вертолета Раиси
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