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В Петербурге гость кафе напал на росгвардейца с вилкой

В Петербурге посетителя бара задержали после нападения на росгвардейца

В Петербурге мужчину задержали после дебоша в одном из кафе города. Об этом сообщает Росгвардия региона.

Инцидент произошел на Гончарной улице. По данным источника, россиянин проводил время в заведении, но в какой-то момент попытался ударить ножом бармена. Помимо этого, посетитель угрожал персоналу. Работники оперативно оповестили о произошедшем Росгвардию.

Заметив вневедомственную охрану, мужчина бросил нож, однако во время задержания он успел схватить со стола вилку и едва не попал по одному из прибывших.

«Росгвардеец уклонился от удара, после чего в отношении нападавшего были применены физическая сила и спецсредства – наручники», – сообщается в публикации.

Как сообщает kp.ru, россиянина доставили в отделение полиции.

До этого пара супругов устроила дебош на борту самолета, следовавшего из Южно-Сахалинска во Владивосток. Пьяный глава семьи вошел в салон и стал оскорблять супругу, при этом нецензурно выражаясь. После этого мужчину вывели из самолета.

По словам очевидца, женщина также была в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с еще одним мужчиной они употребляли спиртное.

Ранее пьяная обезьяна покусала пять человек в Комсомольске-на-Амуре.

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