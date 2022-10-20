Летящая белка, затаившийся пингвин: самые смешные фото животных 2022 года

Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards объявил финалистов 2022 года. Голосование за лучшие работы продлится до 27 ноября, а победителей объявят 8 декабря.

Среди фаворитов этого года пара обезьян, играющих в докторов и медсестер, несколько валлаби, веселящихся на закате, и дружелюбно машущий енот.

Конкурс существует с 2015 года и стремится через юмор обратить внимание общества на проблемы окружающей среды. Каждый год организаторы получают тысячи снимков от фотографов со всего мира.

«Мы хотим, чтобы наши зрители разделили наше удовольствие от природы и нашли время, чтобы признать ее ценность», — рассказали организаторы конкурса.

Победители получат по 500 фунтов (более 34 тысяч рублей), а любой желающий может пожертвовать деньги на благотворительность. Организаторы подчеркивают, что сбор средств не является основной целью, однако ежегодно собранные средства направляются в разные общественные природоохранные организации.

Самые смешные фотографии дикой природы — в фотогалерее «Газеты.Ru».