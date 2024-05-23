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Вучич поблагодарил РФ и Китай за позицию после голосования по резолюции о Сребренице

Вучич поблагодарил РФ и Китай за позицию по резолюции о Сребренице

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Eduardo Munoz/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил РФ, Китай и ОАЭ за позицию по резолюции о геноциде в Сребренице. С этим заявлением он выступил в эфире Радио и телевидения Сербии.

Также Вучич поблагодарил Грецию, Словакию, Кипр и страны Африки, Азии, Южной Америки и Тихого океана, которые воздержались в ходе голосования.

«Они сделали все, чтобы унизить Сербию, а мы взлетели до высот», — заявил он.

По словам Вучича, на стороне Сербии было две трети планеты.

23 мая Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию о признании геноцидом событий в Сребренице 1995 года.

Против резолюции проголосовали 19 стран, 68 членов ООН воздержались. За проголосовали 84 страны.

Германия, Босния и Герцеговина и ряд других стран предложили проголосовать за принятие резолюции об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице.

С критикой инициативы выступили в Сербии, также ее не поддержало руководство боснийских сербов. Перед голосованием президент и глава МИД Сербии Александр Вучич и Марко Джурич призывали страны голосовать против этой резолюции или воздержаться.

Ранее Вучич сравнил себя с маршалом Жуковым из-за давления Запада на Сербию.

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