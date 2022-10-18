«Красивый, плохой, злой». Заку Эфрону — 35

Сегодня 35 лет исполняется одному из главных «красавчиков» Голливуда – актеру Заку Эфрону. Звезда фильмов «Классный мюзикл», «Папе снова 17», «Дедушка легкого поведения» и «Спасатели Малибу» родился в 1987 году в семье американцев еврейского происхождения.

С четырех лет Зак играл в театральных постановках в школьном театре. Уже с 15 лет Эфрон снимался в телешоу и сериалах – среди них были «C.S.I.: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди».

Слава пришла к Заку Эфрону в 2005 году, когда его позвали сняться в «Классном мюзикле». Тогда актеру было 18 лет и у него еще продолжал ломаться голос – поэтому его частично озвучивал певец Дрю Силли. Однако во второй части Эфрон пел уже сам.

Однако играл Эфрон не только смазливых школьников – в 2019 году на экраны вышел фильм «Красивый, плохой, злой», в котором он исполнил роль серийного убийцы, насильника и людоеда Теда Банди, убившего 36 девушек в 1970-х годах.

«Никогда раньше я не играл роль, от которой мне действительно нужно было отделять себя, возвращаясь вечером домой, и это было почти невозможно. Я хотел бы сказать, что у меня это получилось, но не могу», — рассказывал Зак Эфрон, стоя на красной дорожке на премьере триллера в Лондоне.

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