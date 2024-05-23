Бывшая компания Пригожина закрывает филиал в Петербурге

Бывшая компания Евгения Пригожина ООО «Комбинат питания» закрывает филиал в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

ООО «Комбинат питания» поставляет горячее питание в школы, больницы, соцучреждения и силовые структуры. В 2023 году выручка «Комбината питания» выросла на 17% и составила 5,8 млрд рублей.

«Общество планирует в 2023 году продажу имущества Филиала ООО «Комбинат питания» — Северо-Запад в связи с прекращением деятельности, перемещение в другие географические регионы, реорганизацию общества», — цитирует издание сообщение с портала СПАРК.

Одновременно сообщается, что департамент городского имущества Москвы подал иск о расторжении договора об аренде участка площадью 4,6 га московским филиалом ООО «Комбинат питания». Участок был передан компании под расширение производства в поселке Кленово в 2011 году на срок до 2060 года. Его стоимость оценивается в 100 млн рублей.

До этого сообщалось, что бывшая компания Евгения Пригожина «Конкорд» распродает свои фабрики-кухни.

20 апреля стало известно, что в России могут ликвидировать кинокомпанию Евгения Пригожина из-за убытков.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».