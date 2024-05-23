Большинство французов разочаровалось в ЕС

Франция стала одним из лидеров Евросоюза по уровню евроскептицизма в обществе, согласно опросу Eurobarometer, опубликованному на сайте Европарламента. По исследованию, 54% французов с недоверием относятся к институтам ЕС, позитивно оценивают влияние объединения на Пятую республику лишь 34%.

Среди ключевых проблем страны респонденты называют инфляцию, рост стоимости жизни, уровень преступности, проблемы в сфере здравоохранения и образовании. Французы демонстрируют кризис доверия не только к ЕС, но и ключевым органам власти в собственном государстве. В частности, недовольны парламентом 66% опрошенных, поддерживают работу законодательного органа 24%. У правительство рейтинг еще хуже — не доверяют кабмину 74% французов, обратную позицию занимает 19% респондентов.

При этом 40% опрошенных видят себя внутри ЕС только как граждане Франции. Ощущают себя французами и европейцами 54% респондентов. Что касается тех, кто видит себя сначала европейцем, а уже потом французом, то таких лишь 3%.

Ранее правящей партии Франции предрекли поражение на выборах в Европарламент из-за Украины.