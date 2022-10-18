Последствия крушения Су-34 в Ейске

Вечером 17 октября в Ейске, на севере Краснодарского края, истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на многоэтажный жилой дом.
По данным МЧС и Минобороны, в результате падения произошло возгорание топлива из баков самолета. Начался сильный пожар, охвативший целый подъезд.
Погибло 13 человек, из них трое – дети младше десяти лет. Ранены 19 человек, из них четверо в тяжелом состоянии доставили в Краснодарскую краевую больницу.
Власти сообщают, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что семьям погибших выплатят компенсацию – по 1 млн рублей.
Что происходит на месте трагедии в Ейске – в фоторепортаже «Газеты.Ru»
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