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В Подмосковье завели дело на юношей, изнасиловавших девочку и избивавших ее электрошокером

В Красногорске возбудили дело после изнасилования 13-летней девочки подростками

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Пресс-служба ФСБ России

В Подмосковье изнасилование 13-летней девочки закончилось уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент следователи проводят необходимые мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

Об инциденте стало известно после публикации в СМИ. Как сообщает Life со ссылкой на Shot, школьница из Красногорска поехала гулять, для этого она села в машину 15-летнего знакомого и его 16-летнего друга. Подростки начали приставать к девочке, во время поездки они били знакомую электрошокером. Сопротивляться ребенок не мог, в результате его изнасиловали.

Школьнице помогла мать. Женщина отправилась на поиски девочки и в какой-то момент заметила подозрительный автомобиль во дворе. Вместе с родственницей они освободили ребенка и отправились в полицию.

Молодых людей задержали. О причинах поступка не сообщается.

Ранее в Москве иностранец попытался надругаться над россиянкой, но получил отпор.

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