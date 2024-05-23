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Кения может первой из стран Африки южнее Сахары стать основной союзницей США вне НАТО

Байден уведомил конгресс о намерении объявить Кению основным союзником вне НАТО

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WarMachineRR/X

Президент США Джо Байден уведомил конгресс о намерении объявить Кению основным союзником вне НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

По словам Байдена, это решение цементирует 60 лет тесных дружеских отношений между странами и расширение их сотрудничества в сфере безопасности.

«Это решение также отражает уважение Соединенных Штатов к все более значительному вкладу Кении в решение региональных и глобальных проблем. <...> Президент Байден высоко оценивает участие Кении в многочисленных усилиях по деэскалации конфликтов в Южном Судане, Судане, Демократической Республике Конго, а также между Сомали и Эфиопией», — говорится в заявлении пресс-службы.

Основными союзниками США страна вне НАТО также являются Аргентина, Австралия, Бахрейн, Бразилия, Колумбия, Египет, Израиль, Иордания, Кувейт, Марокко, Новая Зеландия, Пакистан, Филиппины, Катар, Южная Корея, Тайланд и Тунис.

До этого республиканцы обвинили Байдена в отправке Кении оружия для Украины.

Ранее Байден высказался о возможности новой операции США в Афганистане.

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