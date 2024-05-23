Путин прибыл в Минск

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Путина встречал лично белорусский президент Александр Лукашенко, при этом уточняется, что визит состоится по приглашению лидера Белоруссии. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, официальный визит продлится всю пятницу, 24 мая.

Встреча лидеров и переговоры состоятся во Дворце независимости в Минске — сначала в узком, затем в расширенном составах.

В пресс-службе Лукашенко отмечают, что основной темой переговоров станет российско-белорусская интеграция, в том числе реализация решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства.

Поездка в Минск стала второй зарубежной поездкой российского лидера с момента инаугурации — первой была поездка в Китай в составе большой делегации правительства России.

До этого посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Путин и Лукашенко затронут в Минске тему конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко рассказал о «политическом ядерном оружии» Белоруссии.