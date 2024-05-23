Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин прибыл в Минск

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Белоруссию

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.

Путина встречал лично белорусский президент Александр Лукашенко, при этом уточняется, что визит состоится по приглашению лидера Белоруссии. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, официальный визит продлится всю пятницу, 24 мая.

Встреча лидеров и переговоры состоятся во Дворце независимости в Минске — сначала в узком, затем в расширенном составах.

В пресс-службе Лукашенко отмечают, что основной темой переговоров станет российско-белорусская интеграция, в том числе реализация решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства.

Поездка в Минск стала второй зарубежной поездкой российского лидера с момента инаугурации — первой была поездка в Китай в составе большой делегации правительства России.

До этого посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что Путин и Лукашенко затронут в Минске тему конфликта на Украине.

Ранее Лукашенко рассказал о «политическом ядерном оружии» Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами