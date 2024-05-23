На Ямале пьяная сотрудница полиции въехала в подъезд жилого дома

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудница полиции в нерабочее время устроила пьяное ДТП. Об этом сообщает «МК Ямал».

Сообщается, что женщина не имела водительских прав, и будучи пьяной села за руль автомобиля, на котором врезалась в подъезд жилого дома.

«Не справилась с управлением и совершила дорожно-транспортное происшествие механического характера – наезд на металлический поручень ограждения лестничного пролета около подъезда», — рассказали в региональном МВД.

По результатам служебной проверки, нарушительницу уволили с работы.

До этого в Чувашии сотрудники полиции пострадали в ДТП с пьяным водителем.

По данным полиции, сообщение о нетрезвом водителе машины «Форд Мондео» поступило вечером 2 мая. На автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» сотрудники полиции пытались остановить нарушителя сигналом жезла, но водитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль со включенными световыми и звуковыми сигналами, а также в находившегося рядом полицейского. «Форд» после столкновения опрокинулся в кювет.

Ранее полиция задержала мужчину, устроившего массовое ДТП в Уфе.