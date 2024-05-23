Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Ямале пьяная сотрудница полиции въехала в подъезд жилого дома

На Ямале пьяная сотрудница полиции въехала в подъезд жилого дома, ее уволили

close
100%
Shutterstock

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудница полиции в нерабочее время устроила пьяное ДТП. Об этом сообщает «МК Ямал».

Сообщается, что женщина не имела водительских прав, и будучи пьяной села за руль автомобиля, на котором врезалась в подъезд жилого дома.

«Не справилась с управлением и совершила дорожно-транспортное происшествие механического характера – наезд на металлический поручень ограждения лестничного пролета около подъезда», — рассказали в региональном МВД.

По результатам служебной проверки, нарушительницу уволили с работы.

До этого в Чувашии сотрудники полиции пострадали в ДТП с пьяным водителем.

По данным полиции, сообщение о нетрезвом водителе машины «Форд Мондео» поступило вечером 2 мая. На автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» сотрудники полиции пытались остановить нарушителя сигналом жезла, но водитель продолжил движение по встречной полосе и врезался в стоявший на обочине служебный автомобиль со включенными световыми и звуковыми сигналами, а также в находившегося рядом полицейского. «Форд» после столкновения опрокинулся в кювет.

Ранее полиция задержала мужчину, устроившего массовое ДТП в Уфе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами