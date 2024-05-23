Онлайн-трансляция во 2-м Западном окружном военном суде, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы на арест начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, 23 мая 2024 года

«Добра сделал на несколько жизней вперед»: генерал Кузнецов попросил выпустить его из СИЗО Суд оставил в СИЗО главу управления кадров Минобороны России Кузнецова

Суд 23 мая рассмотрел жалобу на арест экс-руководителя Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова. В суде генерал-лейтенант жаловался на заболевания, которые получил «за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», и заявил, что не может покинуть Россию, так как его загранпаспорт хранится в Минобороны. Защита генерала просила о домашнем аресте, но его все равно оставили в СИЗО.

Второй западный окружной военный суд 23 мая рассмотрел жалобу на арест начальника главного управления кадров Минобороны России, генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, которого обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

О том, что генерал подал апелляцию, стало известно 16 мая. Перед рассмотрением апелляции Кузнецов отказался от услуг адвоката по назначению. Его интересы представлял защитник по соглашению. Он просил перевести Кузнецова под домашний арест.

Во время заседания экс-начальник главного управления кадров Минобороны РФ пожаловался на заболевания, которые получил, когда помогал с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«Я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее, я четыре года без отпусков, все это заработал за время ликвидации последствий аварии в Чернобыле», — рассказал Кузнецов.

По словам военного, находясь в СИЗО, ему приходится постоянно обращаться за помощью к медикам.

Вину в получении взятки он не признал, а также заявил, что деньги, найденные у него при обысках, можно подтвердить справкой 2-НДФЛ.

«Как порядочный гражданин, я хранил их на счетах или дома. Во время обыска мы показали все сейфы. Все, копейка в копейку сходится. <…> Все заработано честным путем. Добра я сделал за свою жизнь на несколько жизней вперед», — заявил он.

В пользу решения о домашнем аресте Кузнецов заявил, что даже при желании не сможет сбежать и покинуть территорию России, поскольку его загранпаспорт хранится в Минобороны.

Адвокат Кузнецова Сергей Щеголев в зале суда отметил, что уголовное дело в отношении начальника Главного управления кадров МО строится на показаниях лишь одного свидетеля. Щеголев утверждает, что следствие не смогло доказать причастность Кузнецова к преступлению, а показания свидетеля можно трактовать по-разному.

Опираясь на эти аргументы, защита Кузнецова просила перевести его из СИЗО под домашний арест, но суд отказался.

«Суд постановил решение первой инстанции по мере пресечения Кузнецову оставить без изменения», — сказано в судебном решении.

Юрия Кузнецова задержали 13 мая, а затем арестовали его по делу, возбужденному по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере — то есть от 1 млн рублей).

У него дома и на работе провели обыски. У чиновника изъяли свыше 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.

По версии следствия, Кузнецов получил взятку, когда возглавлял Восьмое управление Генштаба. Управление ответственно за подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов для органов службы защиты государственной тайны. Кроме этого, в его ведении находится деятельность Краснодарского высшего военного училища и вопросы размещения военнослужащих, которых отправляли на обучение в этот вуз.

Сразу после Кузнецова задержали и второго фигуранта дела — того, кто дал взятку. Им оказался бизнесмен и знакомый генерала Лева Мартиросян.

14 мая Басманный суд отправил его в СИЗО на два месяца. Ему вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Мартиросян, как выяснил «Коммерсантъ», купил землю в Краснодарском крае и построил на ней дом, оформленный на жену Кузнецова. В ответ чиновник Минобороны, по информации издания, помог предпринимателю получить госконтракты на оказание гостиничных услуг общей стоимостью 372 млн рублей.

По данным следствия, Кузнецов был лично знаком с Мартиросяном по службе и брал взятки за покровительство, в связи с чем у кадровика Минобороны «возник преступный умысел, направленный на получение взятки лично, в виде иного имущества в особо крупном размере». Общую сумму взятки оценивают в 30,5 млн рублей.