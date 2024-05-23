«Каскадеры»: звезды «Барбенгеймера» жгут и поджигают друг друга в комедии от автора «Джона Уика»

В сети состоялся релиз «Каскадеров» — нового фильма Дэвида Литча, режиссера «Джона Уика», «Дэдпула 2», «Взрывной блондинки» и «Быстрее пули». В этом комедийном боевике Райан Гослинг играет ветерана-трюкача, которому нужно спасти производство научно-фантастического блокбастера: разыскать пропавшего исполнителя главной роли, а также вернуть расположение своей возлюбленной — постановщицы-дебютантки в исполнении Эмили Блант. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, удаются ли картине задуманные кульбиты.

Топовый голливудский каскадер Кольт Сиверс (Райан Гослинг) во время съемок очередной экшен-сцены падает с большой высоты и ломает спину. Он чудом выживает и со временем даже умудряется восстановиться физически, однако травма ломает его морально: он бросает и профессию, и свою девушку — операторшу Джоди Морено (Эмили Блант). Спустя год он, однако, возвращается на съемочную площадку по приглашению давней знакомой, продюсерши Гейл Майер (Ханна Уэддингем) — та утверждает, что режиссерский дебют Джоди просто не состоится без участия Кольта. На месте выясняется, что одними трюками отделаться не выйдет: Сиверсу предстоит примерить на себя роль частного сыщика и разыскать пропавшую звезду картины — популярного актера Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон), чьим дублером Кольт работал до своего падения. Но еще важнее — вернуть утраченное расположение Джоди.

Бывшему каскадеру и постановщику трюков Дэвиду Литчу наверняка хорошо известно, что то, как кино выглядит на бумаге, нередко сильно расходится с конечным результатом. Экшен-комедия «Каскадеры» на бумаге выглядит отлично. В кадре — звезды «Барбенгеймера» термин, созданный в соцсетях перед двумя громкими премьерами комедии «Барби» и драмы «Оппенгеймер» в один день — 20 июля 2023 года Райан Гослинг и Эмили Блант (причем первый еще и занимается чем-то в духе своего героя из «Славных парней», чей сиквел мы ждем с 2016 года). За кадром — автор «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и второго «Дэдпула» Литч, не сразу пришедший к режиссуре, а потому исполненный цеховой солидарности: хотя, как отмечает сама картина, еще первые великие кинематографисты Бастон Китон и Чарли Чаплин были в том числе каскадерами, но у американских кинотрюкачей до сих пор нет ни своей профессиональной гильдии, ни «оскаровской» категории.

Так что фильм Литча — вещь нужная и вызывающая идеологическую симпатию (среди стейтментов встречается, кстати, протест против снятия цифровых образов с артистов; тут мы тоже на стороне пролетариата). Ну и по-человечески проникаешься: формально «Каскадеры» основаны на одноименном сериале 1980-х годов, в котором трио голливудских трюкачей подрабатывало охотниками за головами (шоу придумал создатель «Звездного крейсера «Галактика» и «Частного детектива Магнума» Глен А. Ларсон). Но сердце фильма происходит из истории любви Литча и его жены, продюсерши Келли Маккормик.

close 100% Кадр из фильма «Каскадеры» (2024) Universal Pictures

Словом, все замечательно, конечно, но бумажная прелесть картины не очень хорошо переживает процесс экранизации, а закадровые достоинства не то чтобы влияют на впечатления от просмотра. К экшену тут, понятно, никаких вопросов, на его безупречности останавливаться нет никакого смысла (для протокола: на съемках установили мировой рекорд по числу переворотов машины в рамках одного полета — восемь с половиной раз; будем считать трибьютом Федерико Феллини). Остановимся на другом. Каскадерское дело роднит с ядерной физикой (привет «Оппенгеймеру») опасность услышать междометие «Упс!»: и там, и там все должно быть максимально предсказуемо. Проблема в том, что главный герой словно заражает профессиональной аллергией на спонтанность всю окружающую картину, каждая сцена здесь разрешается будто бы самым очевидным образом — без кульбитов.

Так что за исключением экшена из «Каскадеров» выходит удивительно вялое, несобранное, невыспавшееся, что ли, кино. Его все тянет как-то растормошить, а оно ни в какую: легкий всплеск энергии намечается разве что ближе к концу, когда романтическая и детективная составляющие худо-бедно все-таки подклеиваются к магистральной трюковой движухе. Это по-своему забавно в контексте регулярных жалоб местных героев на проблемы с третьим актом их собственного фильма (Джоди снимает масштабный сайфай «Металлический шторм», какую-то смесь «Дюны» и «Безумного Макса», из которых почему-то складывается дилогия Зака Снайдера «Rebel Moon»), но, опять-таки, на зрительский опыт влияет мало.

close 100% Кадр из фильма «Каскадеры» (2024) Universal Pictures

В принципе от «Каскадеров» не то чтобы сложно получить какое-то удовольствие, это скучноватая, но вполне милая лента. Однако сложившаяся ситуация, признаться, удивляет: пару лет назад мы вполне бодро садились на высокоскоростной поезд Литча в «Быстрее пули» (один из лучших фильмов 2022 года), а теперь, по ощущениям, возник вредный проводник и грозится на следующей станции высадить.

Каскадеры — товарищи в каком-то смысле парадоксальные: это одновременно самые заменимые и самые незаменимые люди на съемочной площадке. Фильм «Каскадеры» тоже по-своему парадоксален: Литчу потребовалось десятилетие успешной режиссерской карьеры, чтобы снять любовное письмо своим коллегам, но куда более впечатляющее любовное письмо складывается как раз из его предыдущих работ. Поэтому чувства противоречивые: с одной стороны, хорошо, что «Каскадеры» вообще есть, с другой, каскадеры, кажется, достойны гораздо лучшего.

close 100% Кадр из фильма «Каскадеры» (2024) Universal Pictures

Дата премьеры: 12 марта 2024 года (США)

Дата выхода в сети: 21 мая 2024 года

Продолжительность: 126 минут

Режиссер: Дэвид Литч

В ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уэддингем