Мать детей из петербургского подвала пожаловалась, что ее «терроризируют медики»

Мать детей-маугли, найденных в подвале дома в Санкт-Петербурге, Анастасия Актемирова заявила «Газете.Ru», что подала жалобу в министерство здравоохранения из-за неправильного лечения ее сыновей в больнице. По этой же причине в начале мая женщина забрала малышей из лечебного учреждения. Она отметила, что теперь медики «терроризируют» ее – «незаконно» приходят к дому и «навязывают прививки».

«Подала жалобу в министерство здравоохранения. Первое обращение было 8 мая, десять рабочих дней. Должны вот-вот [ответить]. Также представительство президента посещу. Меня тут терроризируют медики — ходят к нам незаконно. Сняла на видео этот цирк. Приходят какой-то участковый, врачи из детской поликлиники, пытаются нам навязать прививки от кори. Звонят бесцеремонно в дверь. Я говорю, что дети спят, они болеют. Они продолжают сидеть и атаковать просто у подъезда. При этом анализов, что мы сдали полторы недели назад, не дают результатов. Я вызвала на них полицию», — сказала она.

В конце апреля в подвале многоэтажки в Санкт-Петербурге обнаружили троих мальчиков, которые жили там с отцом. Мать детей Анастасия Актемирова утверждала, что не знала об антисанитарных условиях, в которых мужчина содержал малышей. После изъятия детей из подвала они несколько недель жили в приюте и больнице.

10 мая СМИ сообщили, что женщина забрала детей из больницы, не уведомив об этом персонал, ее объявили в розыск. Сама Актемирова объясняла «Газете.Ru», что ее сыновей лечили неправильно: детям не давали медикаменты для снятия боли и не проветривали помещение. Она заявляла о своем намерении подать на больницу в суд.

Женщина также опровергала наличие претензий со стороны правоохранителей. По словам Актемировой, перед тем, как забрать сыновей, она проконсультировалась с медиками о том, необходимо ли ей писать отказ от лечения. Кроме того, она дала объяснения полиции, и розыск закрыли.

Ранее стало известно, в каких условиях содержались дети, жившие в подвале в Петербурге.