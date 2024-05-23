Два человека погибли в Крыму из-за обстрела ВСУ

В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС. Прошу всех сохранять спокойствие», — написал он.

Аксенов выразил искренние соболезнования родным погибших.

До этого председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым.

Он передавал, что работают системы ПВО, взрывы слышали в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарае. Противник использовал дроны и ракеты ATACMS.

Незадолго до этого в Кировском районе Крыма диверсант подорвался на собственном взрывном устройстве, которое пытался заложить на железнодорожных путях для совершения теракта. Об этом сообщил Аксенов.

Ранее стало известно о покушениях на главу Крыма.