Путин и Лукашенко обсудят конфликт на Украине

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, затронут в Минске тему конфликта на Украине. Об этом заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, передает РИА Новости.

«Владимир Владимирович собирался проинформировать о текущей ситуации в украинском конфликте», — отметил дипломат.

Он счел ситуацию на Украине главным вопросом. По словам Крутого, Лукашенко проинформирует Путина о тенденциях, которые связаны с укреплением безопасности. Особое внимание планируется уделить последним событиям, связанным с поведением стран Прибалтики и Польши на западной границе республики.

Накануне Лукашенко рассказал о выводах из конфликта на Украине. Он счел происходящее «серьезным уроком» для Белоруссии, поскольку необходимо видеть, какова современная война. Лукашенко также отметил особую важность систем радиоэлектронной борьбы и БПЛА в современных условиях, поскольку «без них невозможно воевать».

Ранее Лукашенко рассказал о «политическом ядерном

оружии» Белоруссии.