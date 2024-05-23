Бестемьянова похвалила фигуристку Самоделкину за решение покинуть Россию

Олимпийская чемпионка 1988 года по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в интервью «Спорт-Экспрессу» похвалила Софью Самоделкину за решение продолжить карьеру в составе сборной Казахстана.

По ее словам, российские специалисты не смогли раскрыть ее талант на родине.

«Она все делает правильно, ее здесь не ценили. Она уже больше года не выступает. Для чего ей препятствовать? Чтобы не взять ее в сборную после попадания в шестерку сильнейших? Что же ей остается делать», — заявила Бестемьянова.

В сезоне 2022 года на этапе Гран-при России в Самаре Самоделкина одержала победу по результатам короткой и произвольной программ, опередив призеров Олимпийских игр Александру Трусову и Ксению Гущину.

В марте 2023 года Самоделкина участвовала в финале Гран-при России, куда отобралась благодаря занятым на этапах первому и второму местам. В обеих программах спортсменка допустила несколько ошибок и заняла итоговое 11-е место, набрав 185,54 балла.

Этим летом фигуристка сменила российское гражданство на казахское.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований в 2022 году. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия отпустила фигуристку Аннабель Морозов в сборную США.