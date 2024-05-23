Россия и США не контактировали по запуску предполагаемого противоспутникового оружия

Россия не контактировала с США по поводу запуска на орбиту космического аппарата, который американцы квалифицируют как противоспутниковый. Об этом со ссылкой на представителя Пентагона сообщает РИА Новости.

В Пентагоне пояснили, что уведомление о запуске было размещено Россией через международную систему оповещений. Напрямую с США по этому поводу российские власти не связывались.

22 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что в США полагают, что Россия выпустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, возможно, является противоспутниковым космическим аппаратом, способным атаковать другие спутники. Райдер отметил, что на той же орбите находится американский правительственный спутник. Он заверил, что армия будет продолжать наблюдать за российским аппаратом, который, по его словам, имеет характеристики, схожие с противоспутниковым вооружением, которое, как утверждается, было запущено на орбиту в период с 2019 по 2022 год.

В тот же день заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал эти сообщения «информационными вбросами».

В свою очередь, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что Россия встревожена стремлением Запада сделать космос ареной боевых действий, и призвал сохранить его свободным от конфликтов.

Ранее сообщалось, что США хотят развернуть средства для защиты и нападения в космосе.